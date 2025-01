Parma-Lecce 1-3, Giampaolo: “Vittoria di coraggio e personalità”

Al termine della sfida tra Parma e Lecce, l’allenatore Marco Giampaolo ha commentato la prestazione della sua squadra sottolineando l’importanza del coraggio e della mentalità nel raggiungere il successo.

Il segreto della vittoria

“La chiave è stata il coraggio. Questo è un mestiere bellissimo, ma bisogna avere personalità e prendersi responsabilità. La partita era uno scontro diretto pesante, i ragazzi sono stati freddi e riflessivi, senza frenesia. Abbiamo fatto bene, ma c’è ancora strada da percorrere”.

Su Krstovic e il gioco di squadra

“Krstovic è giovane, diventerà molto forte. Ha tutto per crescere e la squadra lo mette nelle giuste condizioni. Ha segnato un gran gol, ma al di là dei singoli, il Lecce ha disputato una gran partita collettiva. Ora pensiamo alla prossima”.

Il mancato impiego di Dorgu

“Dorgu è già a Manchester. È un ragazzo splendido e ci ha dato tutto. A 20 anni, con un’opportunità così, è normale avere altri pensieri in testa. Non mi sembrava giusto schierarlo né per il Lecce né per lui stesso”.

Mentalità e crescita della squadra

“Lavoriamo molto sull’aspetto mentale. Chiedo sempre coraggio, personalità e responsabilità. La vittoria aiuta l’autostima, ma la mentalità si costruisce nel tempo”.

Ramadani e l’importanza del gruppo

“Il Lecce ha bisogno di tutti, non si gioca solo in undici. Ramadani ha lavorato bene in settimana e meritava di giocare. Morente ha avuto un lutto, Coulibaly è diventato padre: sono situazioni che contano. Chi è pronto gioca, perché tutti sono titolari”.

Divertimento e leggerezza mentale

“Ho chiesto ai ragazzi di divertirsi. Quando hai il pallone ti senti leggero, quando lo inseguono gli altri si rischia. Stasera abbiamo dimostrato questa leggerezza mentale, mi auguro che continui così. I risultati aiutano”.

