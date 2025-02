Martina, Pizzulli sul Costa d’Amalfi: “Sfida difficile contro avversari motivati”

Il Martina non vuole porsi limiti. Giunta a sedici risultati utili consecutivi, la compagine biancazzurra vuole migliorare ancora per spodestare dal trono la capolista Casarano, distante appena due lunghezze. Il prossimo match contro il Costa d’Amalfi, dunque, rappresenterà un testa-coda da non sottovalutare, come dichiarato dal tecnico degli itriani Massimo Pizzulli: “Dobbiamo continuare il nostro percorso, alimentando e migliorando i numeri fatti finora. Sarà una sfida molto difficile contro una squadra che ha cambiato l’allenatore e qualche calciatore. Il tecnico Bitetto ha grande esperienza e conosce bene il Martina, essendo venuto spesso a vederci. Il Costa d’Amalfi sarà motivato ma dobbiamo pensare a noi, provando ad incidere nel match attraverso il gioco e i duelli. Sarà una sfida fondamentale per noi, abbiamo lavorato bene ma ora toccherà a noi. In casa, il Costa d’Amalfi proverà ad ottenere punti importanti per la salvezza”.

Cambio tecnico degli avversari: “Cambierà qualcosa dal punto di vista tattico, conoscendo il tecnico Bitetto. Il calcio non è una scienza esatta, il Costa d’Amalfi ha preso 7 gol dal Casarano ma la settimana successiva ha pareggiato a Nocera. Ogni gara è una storia a sé e dovremo essere bravi ad avere un unico obiettivo in testa”.

Il gruppo: “Questa squadra è composta da ragazzi che possono far parte di gruppi vincenti. La gioia più grande è vedere questa squadra lottare per vincere. Molti non credevano in questi ragazzi ma noi ci crediamo molto. Sono tutti ambiziosi, i numeri sono straordinari e vorrei alimentarli. Vogliamo migliorare giorno dopo giorno”.

La Monica: “Giuseppe ha segnato 9 gol ma molti hanno siglato diverse reti. Questo è stato il nostro segreto. Anche quando non segnano gli attaccanti, abbiamo sempre fatto gol. Abbiamo una media altissima e vogliamo migliorare. La priorità è l’obiettivo comune”.

Gestire le energie: “Abbiamo diverse gare una dopo l’altra. Siamo l’unica squadra del nostro girone impegnata in questo tour de force ed è un vanto e un’opportunità. La Coppa ci ha aiutato tantissimo, pur non avendo una rosa lunghissima. Tutti possono dimostrare il proprio valore, siamo in semifinale e vogliamo giocarcela, sapendo di essere anche a due punti dalla capolista. Vogliamo affrontare entrambe le competizioni per vincerle. Dobbiamo gestire tutti, anche gli affaticamenti, insieme al nostro staff”.

L’assenza dei tifosi: “Per l’ennesima volta, sarà uno spettacolo per pochi dal vivo. Siamo nuovamente dispiaciuti ma dobbiamo rispettare le decisioni, pur non condividendole. I nostri tifosi ci seguiranno da casa e cercheremo di regalargli una grande gioia”.

