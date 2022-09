Papa Francesco sarà il nono pontefice a venire in Basilicata

Matera è una città in fermento per l’arrivo di Papa Francesco. Bergoglio atterrerà nella città dei Sassi alle 8.30 e alle 9.00 celebrerà la Santa messa all’interno dello Stadio “XXI Settembre”. Quella di Papa Francesco è la terza presenza pastorale in Basilicata degli ultimi anni. Prima di lui ricordiamo la doppia visita di Giovanni Paolo II nel 1980, a pochi giorni dal terremoto che colpì la Basilicata e l’Irpinia e poi il 27 ed il 28 aprile del 1991 quando il pontefice tenne messe a Potenza, Matera e Pisticci ed incontrò gli operai della Valbasento e di Tito Scalo.

Ma prima di Wojtyła, secondo alcune fonti storiche citate da Don Mimì Sabia nel volume “I Papi nella terra dei popoli antichi: la Basilicata”, furono 7 i pontefici che toccarono la Regione. Il primo in assoluto fu San Gelasio I che visitò la città di Venosa nel 495. Poi Niccolò II nel 1059. Papa Alessandro II che tenne un sinodo a Melfi nel 1067. Urbano II sempre nella città federiciana presiedette un concilio nel 1089 e poi visitò Banzi, Lavello, Momtemilone, Rapolla e Vitalba. Pasquale II indì un concilio a Melfi poco dopo il 1.100. Ricordiamo anche che sempre Melfi ospitò l’antipapa Anacleto, che nel 1130 organizzò un concilio protetto da Ruggero, duca di Sicilia. Innocenzo II nel 1137, insieme all’imperatore Lotario III, si fermò a Melfi e nel castello di Lagopesole. Da Lagopesole, diretti a Salerno, toccano Vietri (dove esiste una lapide in ricordo) e fecero sosta nel Campo dell’Imperatore (piana del Gallitello) nei pressi di Potenza. Infine Papa Onorio III, nell’agosto del 1221, tenne un concistoro a Melfi.

LA DIRETTA

Domani, domenica 25 settembre 2022, dalle ore 9.00, sarà trasmessa in diretta la Santa Messa celebrata da Papa Francesco. Sintonizzatevi e seguite l’evento sul Canale 14 del digitale terrestre (Puglia e Basilicata).