LECCE – Attenzione e supporto a tutti i lavoratori agricoli della provincia di Lecce, in sinergia con il territorio, per sostenerli in questo momento difficile e far si che questo settore continui a ricoprire il ruolo di uno dei principali motori dell’economia salentina, queste le priorità per Luigi Visconti, neo presidente dell’ente bilaterale cassa amica, la cassa Assistenza Malattia Infortuni Contrattuale in Agricoltura della Provincia di Lecce, che succede allo storico presidente Salvatore Greco.