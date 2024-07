Palo del colle, si ribalta gru in cantiere

PALO DEL COLLE – Una gru si è ribaltata questa mattina davanti a un cantiere del centro di Palo del Colle, nel Barese. Due operai sarebbero feriti in maniera non grave. L’episodio nelle vicinanze della villa comunale della cittadina. Sul posto gli agenti della locale e le ambulanze del 118 per interdire la strada al traffico e prestare i primi soccorsi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author