Il Granteatrino di Bari porta in città la “Felicità Adriatica”

BARI – Per il terzo anno consecutivo, l’estate barese regalerà ai più piccoli uno spazio unico per condividere emozioni e imparare storie di vita, glorie e sconfitte di eroi cavallereschi e moderni, con il meglio del teatro per ragazzi, in programma fino al 25 agosto nell’ambito della rassegna “Felicità Adriatica”, organizzata dal Granteatrino Casa di Pulcinella. Quest’anno la rassegna si fa itinerante e, partendo dalla storica casa barese nei locali dell’Arena della Vittoria, a pochi metri dal mare, quella felicità adriatica, ispirata alle parole di Pier Paolo Pasolini durante il suo viaggio a Bari negli anni ‘50, spirerà su tutta la città toccando anche il Teatro Kismet, il Teatro Abeliano e la Parrocchia della Natività di Nostro Signore, fino a Ceglie del Campo con uno spettacolo del Granteatrino in programma il 15 agosto.

“Felicità Adriatica” da tre anni è una manifestazione di teatro che si fa corpo, parola, legno, stoffa e immagini. Si tratta di un percorso fatto di laboratori aperti ai più piccoli e spettacoli aperti a tutti, fruibili gratuitamente, e rappresenta il meglio delle produzioni artistiche dell’ultimo decennio nel campo del teatro di figura e del teatro per ragazzi.

