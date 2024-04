Pallanuoto B/M, Waterpolo Bari capolista solitaria

Alla vigilia si temeva una trasferta tutt’altro che facile. E così si è confermata. Ma la Waterpolo Bari è stata in grado di superarla da grande squadra, far propri i tre punti nei minuti finali e staccarsi in vetta solitaria per la concomitante sconfitta di Pescara.

È un 10 a 8 pesante quello imposto dai ragazzi allenati da Paolo Baiardini nella vasca dello Stadio del Nuoto di Monterotondo contro Vis Nova Roma nella quinta giornata di ritorno (14 quelle in totale giocate) del girone 3 della serie B nazionale di pallanuoto.

Capitan Gigi Foglio e compagni provano così la fuga a quota 33 punti, inanellando la decima vittoria in un torneo che gli ha visti di fatto sempre in lotta per il primo posto. Un’affermazione maturata nell’ultima frazione, dopo un lungo e tirato testa a testa tra le due formazioni. Determinanti nuoto e forza di volontà che hanno permesso ai biancorossi di piegare gli avversari grazie alle reti di Davide Lamachia, Sifanno e Moretti.

Gol decisivi nel momento cruciale dell’incontro, con le ultime due segnature arrivate a poco più di 2 minuti dalla sirena finale. Quattro in tutto le realizzazioni di giornata di Francesco Sifanno, due a testa per Davide Lamacchia e Daniele Di Pasquale, una per Giuseppe Moretti e Gigi Foglio.

Soddisfatto a fine partita Baiardini. “Sapevamo fosse una partita difficile – spiega -. La ripresa dopo la pausa per le festività non è mai facile e in più l’aggiunta della lunga trasferta contro una squadra, al dispetto della classifica, ben allenata, sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà. Così è stato. Abbiamo giocato punto a punto ma alla fine ha prevalso il carattere dei ragazzi. Noi abbiamo portato la nostra intensità e non siamo stati brillanti sotto porta. Ma sono stati bravi i ragazzi a compattarsi nelle fasi topiche della partita. Questo è l’ elemento più importante di oggi. Il risultato nostro e sugli altri campi non ci deve distrarre dal livello di performance che cerchiamo. La fase più importante è ancora lontana e per arrivarci ci manca ancora qualcosa”.

La Waterpolo Bari torna in vasca sabato 13 aprile alle 15 per la sfida casalinga (si gioca nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere per l’indisponibilità dello Stadio del Nuoto) proprio contro Libertas Roma Eur, capace di battere l’altra ex capolista Pescara.

