Pallamano: European Cup, Fasano superata di misura

Va ai croati dell’MRK Sesvete l’andata degli ottavi di finale di European Cup, con la Sidea Group Junior Fasano superata di misura per 34-35 nella palestra Zizzi, al termine di una gara maschia, divertente e ricca di capovolgimenti,

Senza Notarangelo e con Angiolini non al 100%, la partenza della gara è completamente favorevole alla compagine fasanese, che, sospinta da un pubblico infuocato, sorprendeva gli ospiti portandosi al 7’ sul 6-1. Il team di Zagabria carburava con il passare dei minuti, ricucendo fino al 10-10 del 20’, prologo di un finale di primo tempo equilibrato, conclusosi sul 16-16. .

Specularmente opposto l’avvio della ripresa, totalmente di marca Sesvete, con i ragazzi allenati da Ivandijache al rientro dagli spogliatoi piazzavano in 6’ un parziale di 8-2 che portava gli ospiti sul 18-24. La Junior però, trascinata anche dalla buona prestazione dell’esordiente Frederiksen, lentamente annullava il gap, sino ad impattare sul 27-27 del 45’. Nell’ultimo quarto di gara i croati tornavano sul +3 (28-31 al 48’), venivano raggiunti sul 34-34 a poco più di 1’ dalla sirena ed infine piazzavano il colpo della vittoria, con il 34-35 conclusivo che lascia aperto il discorso qualificazione per il match di ritorno in programma a Zagabria alle ore 19 di domenica prossima, 19 febbraio. Occorrerà l’impresa per gli uomini di Vito Fovio, i quali però, anche stasera, hanno dimostrato di essere all’altezza di questo palcoscenico europeo.

“Per poter competere con squadre come il Sesvete avevamo bisogno di una prestazione importante – dichiara il vice allenatore Giuseppe Crastolla – e credo che i ragazzi si siano fatti trovare pronti, riuscendo a colmare la defezione di Notarangelo e la presenza a mezzo servizio di Angiolini. Il risultato finale lascia la qualificazione apertissima ad entrambe le squadre e pertanto, a partire da domani, la nostra testa sarà già proiettata alla sfida in Croazia di domenica prossima, dove faremo di tutto per passare il turno”.

Sidea Group Junior Fasano – MRK Sesvete: 34-35 (16-16 p.t.)​

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 5, Sperti, Pugliese 1, Leban, Messina, Boggia, Frederiksen 6, Cantore 1, Vinci, Beharevic, Petrovski 6, Ostling 5, Corcione 1, Jarlstam 9. All.: Vito Fovio.

MRK Sesvete: Peric, Capric, Krndelj, Jelovcic, Rauzan 4, Dumencic 5, Puric, Turcic 5, Hrsak 10, Suker, Zakic, Gavric7, Strkovic, Finek, Lukacec 4. All.: Silvio Ivandija.​

Arbitri: Hargin–Makejev.

Condividi su...



Linkedin

email