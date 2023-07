Pallamano: Conversano, Francesco Sarcelli torna biancoverde

Ci sarà anche Francesco Scarcelli nella rosa della Pallamano Conversano 2023/24. Il giovanissimo atleta classe 2005 torna in biancoverde dopo l’esperienza biennale nel Campus Italia. “Ritornare a Conversano dove ho vissuto e giocato per solo un anno, prima dell’esperienza al Campus, è stata per me una scelta semplice perché conosco la città, i ragazzi e le ambizioni di questa squadra – dichiara Francesco – importante per la mia scelta è stata la chiacchierata con mister Leo Lopasso che ha condiviso anche tecnicamente le mie aspettative, la possibilità del ritorno in una squadra composta da tanti campioni e di conseguenza la possibilità di crescere e provare a contribuire alla vittoria finale”.

