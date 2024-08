Pallamano A/M Gold: Conversano annuncia Camillo Di Mascio

La Pallamano Conversano annuncia l’ingaggio del giovane terzino destro Camillo Di Mascio, proveniente dalla Pallamano Chieti, squadra di Serie A Bronze.

Nato nel 2005, ha mosso i primi passi proprio a Chieti crescendo tra le formazioni giovanili fino a guadagnarsi un posto in prima squadra. Nella stagione 2022/23 ha accumulato esperienza in Serie A2 con il Pescara.

“È un’emozione unica e indescrivibile far parte del roster di Conversano, ho sempre ammirato questa squadra fin da piccolo”, ha dichiarato Camillo Di Mascio, che ha già fatto il suo esordio con la maglia biancoverde nelle partite di pre-season. “Grazie al supporto dei compagni ho iniziato questa avventura serenamente e senza pressione”, ha spiegato.

Il Conversano si prepara per l’esordio in Serie A Gold fissato per sabato 7 settembre in casa della neopromossa Camerano.

