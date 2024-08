Pallamano A/M, Fasano: preso Montalto, confermato Corcione

Giunge dal Noci un ulteriore rinforzo per la Junior Fasano, che ufficializza l’arrivo del terzino sinistro classe ’97 Dario Montalto, utile sia in fase offensiva che difensiva. L’atleta, che ha giocato anche a Putignano e che ha fatto parte della Nazionale di Beach Handball nel biennio 2019/20, partecipando agli Europei, dichiara: “Sono molto contento di cominciare a far parte di questo club e ringrazio la dirigenza per avermi dato la possibilità di giocare per la squadra campione di Italia. Cercherò di onorare al meglio questa maglia e sono sicuro che sarà un bel campionato”.

Nel gruppo dei confermati della rosa che il 3 giugno scorso ha conquistato il 5° scudetto della storia biancazzurra c’è invece Raffaello Corcione, rivelatosi molto prezioso nella recente storia della pallamano fasanese. Il pivot, classe ’91, infortunatosi seriamente nel corso delle ultime finali, afferma: “Ringrazio la società per avermi voluto ancora dopo essermi fatto male nel momento più bello della scorsa stagione. Avevo voglia di smettere, ma il richiamo della pallamano e della Junior è stato più forte. Ritroverò mister Iaia con cui ho condiviso tanti momenti belli della mia vita sportiva e spero tanto di viverne altri. Rientrerò certamente a gennaio, ma farò di tutto di anticipare i tempi qualora ce ne fossero i presupposti. Nel frattempo sto dando il massimo per recuperare al meglio e poter dare il mio contributo a questa squadra”.

