Futsal C1/M, Grimal Barletta: riconferme di peso e nuove scommesse

La Grimal Futsal Barletta continua a costruire il proprio futuro con rinnovi importanti e nuovi innesti. Francesco Filannino, meglio conosciuto come “Kikko”, è stato riconfermato dopo una stagione da protagonista con 7 reti e un contributo fondamentale per la salvezza in Serie C1. Tenace e instancabile, Filannino ha già esperienza nella categoria con il Barletta Calcio A5 e ha dimostrato di essere una pedina irrinunciabile per il presidente Grimal, che non ha avuto dubbi nel rinnovargli la fiducia.

Ma la Grimal Futsal non si ferma qui. Tra i nuovi volti, spicca Angelo Doronzo, pivot con un forte senso del gol. Già parte della squadra nella scorsa stagione, conclusasi con la permanenza in C1, Doronzo ha mostrato grandi qualità nella protezione della palla e nella finalizzazione, qualità che lo rendono un elemento prezioso per la rosa di Mister Vaccariello. Giovane e con ampi margini di crescita, il giocatore sarà sicuramente un valore aggiunto per la squadra. Coach Vaccariello ha dichiarato: “Angelo è un ragazzo volenteroso con ottime capacità tecniche. Se affronterà la stagione con la giusta mentalità, potrà guadagnarsi spazio e crescere ulteriormente”.

La Grimal Futsal continua così a lavorare per un futuro solido e ambizioso, puntando su un mix di esperienza e giovani promesse per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie C1.

