Palio di Taranto e San Cataldo in mare: diretta su Antenna Sud

Cinque ore di diretta non stop su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre) per vivere le emozioni della fede, della tradizione e dello sport.

Lunedì 8 maggio, intorno alle 19.00, diretta della prima manche del “Palio di Taranto”: dieci barche a remi si daranno battaglia nelle acque di Mar Grande e Mar Piccolo effettuando il periplo dell’isola madre. A seguire la suggestiva processione a mare del simulacro di San Cataldo per uno dei momenti più attesi nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città dei due mari.

Il “Palio di Taranto” rappresenta ormai uno degli appuntamenti legati alla tradizione tarantina. Ogni gozzo in gara rappresenterà uno dei quartieri cittadini, richiamando l’antica arte della voga. Per il quarto anno consecutivo, l’evento verrà trasmesso in esclusiva su Antenna Sud con immagini suggestive e l’emozionante racconto della gara. Al termine le prime dichiarazioni dei membri dell’equipaggio che si aggiudicherà la prima tornata, la seconda è prevista per il 22 luglio.

Dal Palio si passerà alla processione a mare di San Cataldo. E’ prevista la diretta dai punti salienti dell’avvenimento religioso: dall’uscita della statua dal Duomo in città vecchia all’imbarco dal Molo Sant’Eligio, fino alla cascata di fuochi pirotecnici dal Castello Aragonese, dove quest’anno sbarcherà il simulacro. La lunga diretta, con aneddoti, curiosità e cenni storici, si concluderà alle 22.30.