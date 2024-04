Palermo – Mignani, ci siamo: l’ex Bari a un passo dall’accordo

Michele Mignani torna in panchina. L’ex allenatore del Bari questa mattina ha raggiunto un accordo di massima con il Palermo per la sostituzione di Eugenio Corini, il cui esonero sarà ufficializzato in giornata. Mignani, esonerato dal Bari lo scorso ottobre, ha vinto la concorrenza di numerosi colleghi. L’allenatore è già in viaggio verso Palermo per un incontro che dovrebbe servire a limare solo gli ultimi dettagli.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author