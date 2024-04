Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C. Nel silenzio del Massimino (a porte chiuse), gli etnei battono il Padova 4-2 ribaltando la sconfitta dell’Euganeo per 2-1. Il Padova parte forte e va in vantaggio al 3′ con Bortolussi. Nel primo tempo Di Carmine (rigore) e Cicerelli ribaltano il match. Al 73′ Perrotta fa 2-2, Delli Carri viene espulso e Marsura all’89’ allunga la gara ai supplementari. E proprio all’ultimo minuto arriva la rete di Costantino che regala il trofeo al Catania

CATANIA-PADOVA 4-2

RETI: 3′ Bortolussi (P), 26′ rig. Di Carmine (C), 44′ Cicerelli (C), 73′ Perrotta (P), 89′ Marsura (C), 120′ Costantino (C)

CATANIA (3-5-2): Albertoni; Monaco (105′ Kontek), Castellini (108′ Chiarella), Celli; Bouah (79′ Costantino), Peralta (66′ Chiricò), Quaini, Zammarini, Cicerelli (82′ Marsura); Cianci (79′ Rapisarda), Di Carmine. All. Zeoli.

PADOVA (4-2-3-1): Zanellati; Belli (64′ Faedo), Delli Carri, Perrotta, Villa; Varas, Crisetig; Liguori (79′ Crescenzi), Radrezza (79′ Fusi), Valente (64′ Palombi); Bortolussi (88′ Capelli, 110′ Zamparo). All. Torrente

Ammoniti: Belli, Crisetig, Celli, Castellini, Monaco.

Espulsi: Delli Carri (P).

