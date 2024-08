Otranto, Assange tra premiati al Festival Giornalisti del Mediterraneo

Julian Assange, attivista e cofondatore di WikiLeaks, sarà tra i premiati della sedicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si terrà a Otranto dal 4 al 7 settembre.

Assange, figura centrale di uno dei più intricati casi internazionali sul diritto di cronaca, sarà rappresentato da Kristinn Hrafnsson, direttore di WikiLeaks, durante la cerimonia di premiazione del 7 settembre.

Tra gli altri premiati del festival figurano Pasquale Angelosanto, generale dei Ros, la giornalista Rosalba Castelletti, Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimenti, la conduttrice Francesca Fialdini e altri illustri nomi del panorama giornalistico italiano e internazionale.

Oltre alla premiazione, il festival sarà un’occasione per discutere di temi di grande attualità, come l’intelligenza artificiale, i conflitti internazionali, la violenza di genere e i flussi migratori. Otranto si conferma così un luogo di dialogo e confronto, come sottolineato dal sindaco Francesco Bruni e dal fondatore del festival Tommaso Forte.

