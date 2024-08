Sindacati contro Assocontact: lavoratori pugliesi in protesta

Le organizzazioni sindacali Ugl Tlc, Slc Cgil e Fistel Cisl di Puglia si oppongono fermamente all’iniziativa delle aziende aderenti ad Assocontact, tra cui Network Contacts, Mediatica, ASSIST Digital e Covisian. L’accusa riguarda il tentativo di scaricare parte del rischio d’impresa sui lavoratori, con la decisione di abbandonare il contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni dal 1° agosto.

A tre settimane di distanza, non è ancora chiaro quale sarà il nuovo contratto. Secondo i sindacati, la manovra ha come obiettivo quello di destabilizzare economicamente i lavoratori, puntando al guadagno facile e tagliando i diritti di chi contribuisce al fatturato delle aziende.

Proposte come la revisione della normativa sulla malattia, maggiore flessibilità oraria, un controllo più stringente delle prestazioni e una verifica della formazione dei lavoratori vengono ritenute vecchie soluzioni mascherate da innovazioni, mirate a ridurre il costo del lavoro e i diritti dei dipendenti.

In risposta a queste azioni, i sindacati hanno organizzato per venerdì 6 settembre l’iniziativa “Insieme per un domani”, in diverse città pugliesi coinvolte: Bari, Molfetta, Modugno, Bitritto, Taranto e Casarano. I lavoratori, in segno di protesta simbolica, si recheranno presso autoemoteche o centri trasfusionali per donare il sangue, coniugando la loro richiesta di dignità lavorativa a un gesto di grande solidarietà sociale.

I sindacati invitano anche i grandi committenti, come WIND, ENEL e ASL Bari, a schierarsi a favore dei lavoratori, le cui voci rappresentano il volto dell’azienda, anziché supportare l’avidità delle imprese.

