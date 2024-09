Oria, guasto alla rete idrica: città senza acqua e scuole chiuse

ORIA – Un guasto causato dal maltempo ha provocato l’interruzione improvvisa dell’erogazione idrica nel Borgo Federiciano. Per questo, tra i tanti disagi alla cittadinanza, il sindaco di Oria Cosimo Ferretti ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di oggi, mercoledì 18 settembre 2024.

“Vista l’interruzione improvvisa in data odierna, a causa di un guasto intervenuto nella notte sulla rete Aqp dovuto al maltempo, del servizio di erogazione idrica” e “dato atto che tale interruzione costituisce causa di grave disservizio, anche sotto l’aspetto igienico sanitario, nonché potenziale fonte di pericoli per gli alunni frequentanti le scuole e per il personale scolastico”, il primo cittadino, si legge nell’ordinanza, ha “ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole in quanto la mancata erogazione dell’acqua compromette le condizioni di vivibilità delle strutture, anche sotto l’aspetto igienico sanitario”. Ovviamente, la notizia ha creato ulteriori disagi alle famiglie di studenti e studentesse, impossibilitati ad entrare a scuola.

Maltempo, i disagi in provincia di Brindisi

Nella giornata di ieri, a causa del maltempo, si erano verificati diversi disagi in alcuni centri della provincia brindisina, tra cui Erchie, Torre Santa Susanna, San Pancrazio e, appunto, Oria dove sarebbe stato proprio il maltempo a causare il guasto su cui ora è al lavoro Aqp. Decine gli interventi del vigili del fuoco, impegnati fino a notte fonda per fronteggiare gli allagamenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author