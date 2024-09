FRANCAVILLA FONTANA – Spaccio di droga, rapina e bancarotta fraudolenta. Accuse tutte da dimostrare, eppure capaci, all’interno di un controllo del territorio intensificato dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Alessandro Genovese, di portare all’arresto di tre persone tra San Pancrazio Salentino, Oria e la Città degli imperiali.

Spaccio, rapina e bancarotta: tre arresti in provincia di Brindisi

A San Pancrazio Salentino, i militari hanno arrestato un 43enne del posto su mandato dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Lecce. L’uomo, condannato a scontare 4 anni, 4 mesi e 26 giorni di reclusione, deve rispondere di una serie di gravi accuse tra cui spaccio di droga, bancarotta fraudolenta e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A Oria, un 30enne è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo di armi e ricettazione. Il giovane, già coinvolto in due rapine a danno di attività commerciali, dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Brindisi.

A Francavilla Fontana, infine, i Carabinieri della locale stazione hanno colto in flagranza di reato un giovane nel quartiere San Lorenzo, in possesso di 11 dosi di hashish nascoste in un borsello e una somma di 330 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Tutti gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Brindisi, in seguito alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività volte a potenziare la sicurezza nella provincia di Brindisi. I Carabinieri continuano a impegnarsi attivamente nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire un territorio più sicuro per i cittadini.

