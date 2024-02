Operazione Bari, Piantedosi: ‘Impegno costante contro le mafie’

“È stato un altro importante risultato nell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali”. Così Matteo Piantedosi, ministro dell’interno, in riferimento all’operazione “Codice interno”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha visto impegnati oltre mille agenti della Polizia di Stato e ha portato all’arresto di 130 persone accusate di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione e rapina.

“I risultati conseguiti ogni giorno su questo fronte sono la riprova di un impegno corale nella lotta alle mafie e testimoniano la professionalità e le capacità delle forze dell’ordine, che ringrazio per il loro impegno sul territorio, impegno grazie al quale è possibile garantire a tutti i cittadini, nei contesti più diversi, sicurezza e legalità, evidenziando come questi interventi forniscano risposte concrete alle comunità locali e rafforzino la presenza dello Stato in contesti difficili”, ha aggiunto Piantedosi.

