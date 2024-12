Open Arms, Salvini assolto: ‘Il fatto non sussiste’

Assolto perché il fatto non sussiste. C’era attesa a Palermo per la sentenza del processo Open Arms, che vedeva imputato il vicepremier Matteo Salvini. Il leader della Lega rischiava una condanna fino a sei anni per aver negato, nell’agosto del 2019, lo sbarco a Lampedusa a 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola. “Orgoglioso di quello che ho fatto. Fiero di aver difeso il mio Paese, lo rifarei”, ha dichiarato Salvini, mentre il governo ha ribadito il proprio sostegno: “Con qualsiasi sentenza non cambia nulla”. La Lega parla di un eventuale verdetto come “un rafforzamento” per il partito, mentre Luca Casarini, esponente di una ong, commenta sui social: “La cosa migliore sarebbero 15 giorni di lavoro su una nave di soccorso”.

