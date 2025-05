Turismo, Caiata (FDI): “Quattro milioni per Basilicata”

“Grazie al Ministero del Turismo 4 milioni di euro nel progetto “Montagna Italia” per il potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi della Basilicata”- così dichiara in una nota il Presidente dell’InCE, On. Salvatore Caiata.

“Una destinazione di fondi volti alla realizzazione di 2 importantissimi progetti “Le Terre di Mezzo Community Engagement”, progetto di valorizzazione e gestione dell’attività turistica dei comuni dell’area Basento–Camastra e “Il Cammino del Melandro. Il Canto degli Uomini Liberi”, volto alla valorizzazione di un percorso che unisce natura, borghi, valorizza le risorse ambientali, culturali e storiche, genera sviluppo sostenibile e aumenta i flussi turistici a beneficio delle comunità locali”.

“La visione attenta del Ministro del Turismo Santanchè non solo punta a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, ma promuove le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, fungendo da volano per il turismo esperienziale, grazie al Tourism Digital Hub, ne amplifica la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”- conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author