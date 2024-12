Processo Open arms, Matteo Salvini assolto

Roma – Otto ore e’ durata la camera di Consiglio ma alla fine il tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, il vicepremier, ad agosto del 2019 avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. In aula “Assolto per aver fermato l’immigrazione di massa e difeso il mio Paese. Dice il Vicepremier: Vince la Lega, vince il buonsenso, vince l’Italia”. Difendere i confini non è reato e continueremo a farlo commenta la Premier, Meloni. Avanti insieme per il bene dell’Italia “c’è un giudice a Palermo” dice Antonio Tajani. Per Maurizio Lupi è una sentenza giusta che non crea precedente pericoloso

Non solo gioe. Il commento arriva da Oscar Camps, fondatore della Ong Open arms

Il dispiacere è soprattutto per le persone, che sono state private della loro libertà dice. Aspettiamo le motivazioni dei giudici, per valutare se appellare la sentenza come speriamo anche la Procura della Repubblica

