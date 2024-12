Omicidio Pucillo: condanna a 18 anni per Giovanni Battista Errico

POTENZA – La Corte d’Assise di Potenza ha condannato a 18 anni di reclusione Giovanni Battista Errico, il 42enne di Pescopagano reo confesso dell’omicidio del dottor Lorenzo Pucillo, avvenuto nelle campagne del piccolo centro lucano al confine con la Campania il 21 marzo del 2023. Una pena nettamente inferiore alle richieste dell’accusa: il pm Giampaolo Robustella aveva chiesto l’ergastolo per l’unico imputato, ma i giudici non hanno ravvisato nella condotta di Errico le contestate aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Corte d’Assise ha anche disposto il risarcimento danni nei confronti dei familiari di Pucillo, la cui entità verrà stabilità in sede civile.

