Calenda: per l’automotive il 2025 sarà peggiore di quest’anno

“L’automotive in Europa conta 14 milioni di persone stiamo parlando di una crisi globale, quindi vanno fatte linee di credito a garanzie dello Stato in modo da tenere in piedi le aziende dell’indotto”. Così da Potenza il senatore Carlo Calenda, fondatore di Azione, ha commentato la crisi del settore che sta interessando il continente e che produce riflessi determinanti anche in Basilicata, sede dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi.

Calenda è stato ospite di Confindustria Basilicata assieme al presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella e al segretario regionale del partito lucano, Donato Pessolano.

Così l’ex ministro allo sviluppo economico del governo Renzi ha commentato il futuro di Stellantis dopo l’addio di Tavares, esternando poca fiducia su John Elkann.

”Elkann vita sua non ha mai gestito neanche una gelateria, fa l’azionista. Ci vuole un manager serio e gli impegni che prende Elkann, semmai li prenderà, oggi purtroppo, non valgono niente se non c’è un manager, perché devono essere confermati dal piano industriale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author