Nociglia, polemiche sulle tariffe TARI 2024. Martella: “Sospetta inapplicabilità

La questione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Nociglia sta generando un acceso dibattito politico e preoccupazione tra i cittadini. I consiglieri di opposizione del gruppo “In Movimento”, Martella, Palma e Rossignolo, hanno recentemente sollevato la questione riguardo all’approvazione delle tariffe per l’anno 2024, evidenziando delle irregolarità nella procedura di approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19 luglio 2024.

Secondo la normativa vigente, la delibera relativa alle tariffe TARI deve essere inviata telematicamente entro il 14 ottobre 2024 al portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicata entro il 28 ottobre. Tuttavia, i consiglieri di opposizione sostengono che il Comune non abbia rispettato tali scadenze, rendendo le nuove tariffe inapplicabili. In particolare, è stato evidenziato che l’ultima rata a saldo delle tariffe 2024 è stata fissata per il 30 novembre, in contrasto con le normative che richiedono almeno una rata successiva a tale data.

Massimo Martella, capogruppo del gruppo “In Movimento”, ha dichiarato: “In questi giorni i cittadini di Nociglia riceveranno sicuramente gli avvisi di pagamento per la rata a saldo della TARI, con gli aumenti derivanti dalle tariffe 2024. Ribadiamo con fermezza che il Comune di Nociglia non può applicare tali tariffe a causa di proprie inadempienze.” Inoltre, Martella ha ringraziato il Garante del Contribuente per il suo intervento tempestivo, sottolineando che secondo le verifiche effettuate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già dichiarato le tariffe TARI 2024 inapplicabili.

Il sindaco di Nociglia, Vadrucci, e la sua amministrazione sono stati accusati di non prestare sufficiente attenzione nella gestione delle questioni pubbliche, specialmente quelle che hanno un impatto diretto sui cittadini. “Confidiamo dunque in un rapido intervento degli organi preposti, affinché si ponga rimedio a questo ennesimo errore di un’amministrazione inconcludente, a tutela di tutti i contribuenti nocigliesi”, ha aggiunto Martella, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità da parte degli amministratori.

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, che si trovano ora a dover affrontare avvisi di pagamento per una tassa il cui aumento potrebbe non essere legittimo. La vicenda mette in luce le difficoltà di gestione che il Comune sta affrontando, nonché l’importanza di un’attenta supervisione delle procedure burocratiche per garantire la correttezza e la trasparenza nei confronti della comunità.

Con il termine per la presentazione delle tariffe che si avvicina, i cittadini e i consiglieri di opposizione attendono ora risposte chiare e azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale.

