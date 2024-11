Lecce, musica e arte in piazza: il Sindaco chiama a raccolta i giovani

Lecce si prepara ad accogliere una manifestazione dedicata alla creatività giovanile, che si svolgerà il 22 novembre in concomitanza con la festività di Santa Cecilia, la protettrice della musica. Fino al 10 novembre, i giovani della città hanno l’opportunità di presentare le loro domande di partecipazione, accompagnate dai relativi progetti, per animare gli spazi pubblici con musica, arte e creatività.

Il bando per la partecipazione è disponibile sul sito del Comune, dove gli interessati possono consultare l’avviso pubblico intitolato “Presentazione di progetti per l’organizzazione di iniziative a carattere creativo-emozionale e culturale da parte di giovani”. Le domande possono essere inviate via email agli indirizzi protocollo@pec.comune.lecce.it e welfare@comune.lecce.it, oppure consegnate di persona all’Ufficio Protocollo del Comune, situato a Palazzo Carafa.

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha espresso la sua forte convinzione nell’importanza di offrire spazi ai giovani per esprimere la loro creatività. “Sento profondamente l’esigenza di dare ai giovani l’opportunità di esprimere liberamente la loro creatività negli spazi urbani”, ha affermato. Poli Bortone ha sottolineato che questa iniziativa non è solo un gesto culturale, ma una manifestazione di amore per il bene comune, che deve necessariamente guardare al futuro e alle nuove generazioni. Il sindaco ha aggiunto che il coinvolgimento attivo dei giovani rappresenta un’importante occasione di scoperta non solo per loro, ma anche per la comunità e i visitatori, sempre in cerca di novità e originalità.

L’assessore alle Politiche giovanili, Maria Gabriella Margiotta, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, affermando che il suo assessorato si è immediatamente attivato per realizzare questo progetto innovativo, che sicuramente attirerà l’interesse dei ragazzi. Margiotta ha evidenziato come le politiche giovanili siano fondamentali per creare opportunità e spazi di espressione per i giovani, stimolando la loro partecipazione attiva nella vita culturale della città.

Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per i giovani di Lecce di farsi sentire e di mostrare il loro talento, contribuendo a rendere la città un luogo più vibrante e ricco di emozioni. Con l’energia e la creatività dei giovani, Lecce si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di arte e musica, in cui ogni partecipante avrà l’opportunità di lasciare il proprio segno.

