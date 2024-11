Lecce, Prefettura: avviato il Piano di Azione per il supporto ai progetti PNRR

Recentemente è stato avviato un Piano di Azione mirato a rafforzare le attività di supporto per l’attuazione dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo piano, delineato nelle nuove Linee Guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la Ragioneria Generale dello Stato, prevede l’invio di questionari ai Comuni della provincia di Lecce per raccogliere informazioni sulle criticità riscontrate nella gestione dei fondi e delle opere del PNRR.

L’iniziativa segue una riunione della Cabina di Coordimento, tenutasi il 16 ottobre scorso presso la Prefettura di Lecce, che ha avuto come obiettivo principale quello di migliorare il monitoraggio degli interventi finanziati dal PNRR e promuovere la cooperazione tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori presenti sul territorio. L’attività di rilevazione delle criticità è considerata fondamentale per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse e delle opportunità offerte dal Piano.

Durante la riunione, la Cabina di Coordinamento ha deciso di effettuare una ricognizione delle problematiche emerse dai soggetti attuatori, con l’intento di presentare queste istanze ai Tavoli di lavoro tematici. Questi tavoli saranno incaricati di sviluppare un modello operativo che possa fornire soluzioni rapide e concrete alle difficoltà riscontrate, facilitando così la realizzazione degli interventi previsti.

Il monitoraggio coinvolgerà oltre 600 progetti segnalati dall’Ispettorato generale per il PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di identificare le iniziative necessarie per assicurare il progresso e la piena attuazione di ciascun progetto. La Cabina di Coordinamento, composta da rappresentanti di vari enti locali e regionali, tra cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, la Regione Puglia e l’Ufficio scolastico regionale, si è impegnata a programmare incontri regolari per discutere le istanze raccolte e definire strategie di intervento.

In conclusione, l’avvio di questo Piano di Azione rappresenta un passo significativo verso un migliore utilizzo delle risorse del PNRR, con l’obiettivo di garantire che i progetti a beneficio della comunità possano essere realizzati in modo efficace e tempestivo. La collaborazione tra enti e soggetti attuatori sarà essenziale per superare le sfide e sfruttare appieno le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts