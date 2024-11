Lecce, incendio di un’auto sulla SP 19: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, alle 7:30, un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Lecce ha evitato potenziali conseguenze gravi a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autovettura sulla Strada Provinciale 19, fra Monteroni e Porto Cesareo.

L’incidente è avvenuto mentre una donna, alla guida del veicolo con la figlia al suo fianco, percorreva la strada. La conducente ha avvertito un forte odore di benzina, un campanello d’allarme che l’ha spinta a fermarsi immediatamente. Purtroppo, pochi istanti dopo, l’auto ha preso fuoco, generando una situazione di allerta.

Grazie alla prontezza della donna nel fermare il veicolo, entrambe sono riuscite a mettersi in salvo senza riportare ferite. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapido e coordinato: una squadra della sede centrale è arrivata sul luogo dell’incendio e ha lavorato per domare le fiamme, garantendo al contempo la sicurezza dell’area circostante.

I pompieri hanno svolto le operazioni di spegnimento con grande efficienza, riuscendo a limitare i rischi per gli altri automobilisti e per le persone presenti nelle vicinanze. Una volta spento l’incendio, l’area è stata messa in sicurezza, permettendo il ripristino della normale circolazione sulla strada.

