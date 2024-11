Lecce, L’Assessore Delli Noci: “Basta mistificare la realtà!”

In un post carico di indignazione e determinazione, l’assessore Alessandro Delli Noci ha voluto fare chiarezza su alcune recenti dichiarazioni riguardanti il supporto economico della Regione Puglia per le festività natalizie nella città di Lecce. Con un forte richiamo al rispetto delle istituzioni, Delli Noci ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione con onestà e lucidità, piuttosto che cadere in sterili polemiche politiche.

Nel suo intervento, l’assessore ha criticato il consigliere Pagliaro, affermando che le sue affermazioni sono lontane dalla realtà e dalle dinamiche amministrative che un amministratore dovrebbe conoscere. In particolare, Delli Noci si è riferito alle lamentele riguardanti l’assenza di contributi regionali per il Natale di Lecce, sostenendo che, fino ad oggi, nessun progetto o idea per le festività è stato formalmente presentato dagli uffici del Comune alla Regione.

L’assessore ha chiarito che, affinché la Regione possa erogare fondi pubblici, è necessario presentare progetti validi e ben strutturati. “Gli enti pubblici non possono essere considerati dei bancomat”, ha affermato, sottolineando che la collaborazione istituzionale non deve essere motivata solo dalla ricerca di fondi, ma deve essere una pratica costante e imprescindibile.

Delli Noci ha anche messo in evidenza la difficoltà attuale della Regione Puglia nel reperire risorse, a causa della mancanza di sblocco delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Governo centrale. Ha spiegato che, nonostante le necessità del Comune di Lecce, la situazione è critica per l’intero settore della cultura, del turismo e del cinema in Puglia, nonché per le 2.700 imprese locali che attendono fondi vitali per il loro funzionamento.

In un appello diretto al consigliere Pagliaro, Delli Noci ha chiesto di unirsi agli sforzi per dialogare con il Governo e farsi portavoce delle esigenze del territorio, piuttosto che dedicarsi a polemiche che non portano a nulla di costruttivo. “Svolga la sua funzione politica, per la campagna elettorale c’è ancora tempo”, ha concluso, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità e impegno da parte di tutti gli attori politici.

Con questo intervento, Delli Noci ha voluto riaffermare la necessità di un dialogo costruttivo e della ricerca di soluzioni condivise, in un momento in cui la comunità ha bisogno di unità e collaborazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts