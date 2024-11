Regione, Calenda: Azione fuori dalla giunta. Si valuta caso per caso

Bari – Azione ufficialmente fuori dalla giunta pugliese di Michele Emiliano: lo formalizza l’ex ministro Carlo Calenda, dopo il vertice nazionale a tema. “Non siamo coinvolti nelle scelte personali e opportunistiche di Amati”, chiarisce sul neo assessore al Bilancio. La pattuglia in Consiglio valuterà, caso per caso, i singoli provvedimenti in aula.

