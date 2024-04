Nina Lolli: a Brindisi la presentazione del libro di Francesco Perrone

Questa sera, alle ore 19.30, a Brindisi, nella chiesa Ave Maris Stella, la presentazione del libro illustrato dal titolo “NINA LOLLI la Poverella di Dio”, destinato alla lettura dei ragazzi e di quanti desiderano accostarsi alla vita ed alla spiritualità della Serva di Dio, terziaria francescana, per la quale è in corso a Roma, presso il dicastero della Causa dei Santi in Vaticano, il procedimento per il riconoscimento da parte di S.S Papa Francesco della sua Venerabilità. Il testo, scritto da Francesco Perrone, è accompagnato da pregevoli illustrazioni, eseguite dall’artista Valerio Chiola, che ne facilitano la lettura.

Alla presenza dell’Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, Mons. Giovanni Intini, e del Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione, Padre Massimiliano Noviello OFMCap, l’incontro sarà condotto da Maria Rita Serio, docente di psicologia generale dell’Università del Salento e dell’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. Il libro farà parte di una collana di testi finalizzati a diffondere la fama di santità di una donna della

terra di Brindisi che è stata maestra di ascolto, di mitezza, di consolazione, di intercessione per le necessità materiali e spirituali di quanti si recavano nella sua modestissima ed umile dimora di San Donaci.

