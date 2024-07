Nascondeva droga e una bomba artigianale in casa: arrestato 44enne

Un 44enne di Cavallino è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce, durante il consueto servizio di volante nel capoluogo salentino. L’uomo, gravato da diversi precedenti di Polizia e da un Avviso Orale, è stato fermato a bordo di un monopattino e, sin da subito, ha manifestato un atteggiamento insofferente alla vista dei poliziotti.

Questi ultimi, quindi, hanno proceduto alla perquisizione personale, durante la quale, all’interno del marsupio indossato dall’uomo è stato rinvenuto un coltello a serramanico in metallo con una lama di cm 6,5, ed un involucro in cellophane bianco, assicurato con del nastro di colore nero, contenente poco meno di 11 grammi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa, poi, presso l’attuale abitazione del 44enne. Qui, nei mobili della camera da letto, sono stati trovati circa 23 grammi di marijuana; due bilancini di precisione con residui di sostanza in polvere bianca; diverse bustine in cellophane; materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

È stata, inoltre, rinvenuta una ricetrasmittente perfettamente funzionante e completa di caricabatterie; una pistola soft air riproducente la BERETTA calibro 9 in dotazione alle Forze di Polizia senza tappo rosso, una cartuccia e 10 bossoli di diverso calibro.

Nell’ingresso dell’abitazione era presente un banco da lavoro con diversi utensili e attrezzi. In due armadietti, in uso esclusivo dell’uomo, c’erano parti di armi di diverso tipo, un block notes con appunti di grammi e somme in denaro, riconducibili probabilmente all’attività di spaccio. Oltre a ciò, era presente anche un manufatto artigianale esplodente dall’alto grado di pericolosità nel caso di deflagrazione, per il quale sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato,. Questi ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza, e al successivo affidamento in custodia giudiziale ad una ditta specializzata.

​Tutto il materiale trovato è stato posto sottoposto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 44enne, invece, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Lecce. ​Lo stesso, in virtù del fatto che si era reso responsabile delle violazioni delle prescrizioni dell’Avviso Orale, del porto di armi ed oggetti atti ad offendere, della fabbricazione dell’ordigno artigianale e aver detenuto abusivamente munizioni, è stato deferito in stato di libertà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author