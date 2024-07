Francavilla, auto precipita in un canale: due feriti, serve maggiore sicurezza sulle strade

FRANCAVILLA – Incidente stradale alle porte di Francavilla Fontana. Un’auto è finita fuori strada precipitando in un canale che si trova nei pressi della carreggiata. Ferite le due persone che si trovavano a bordo della Nissan Qashqai, un uomo di San Marzano di 24 anni ed una donna di Francavilla di 26, entrambe sono state socccorse e trasportate all’ospedale Perrino di Brindisi. Interrotto il traffico durante le operazioni di recupero del mezzo effettuate dai Vigili del Fuoco. Il sinistro, avvenuto sulla strada provinciale 50 che dalla città degli imperiali conduce a Villa Castelli, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Francavilla Fontana.

Un episodio che ripropone il tema della sicurezza su quella strada, ed in generale su tutte le strade provinciali della provincia Brindisi. Recandosi sul posto balza all’attenzione la mancanza di barriere ai lati della strada, proprio in prossimità del canale dove è finita l’auto con a bordo i due ragazzi, tra l’altro nei pressi di una doppia curva, proprio in questo punto qualche tempo fa un’altra auto era caduta nel canale. Sarebbe pertanto necessario intervenire realizzando almeno un guard rail, come sarebbe necessario anche un attento monitoraggio di tutte le altre strade, tutte molto trafficate e purtroppo sempre più spesso teatro di incidenti stradali anche gravi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author