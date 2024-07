Due incidenti in Salento nella notte

Sono due gli incedenti avvenuti in Salento nella notte tra domenica e lunedì. Il primo sinistro si è verificato alla periferia di Copertino, nei pressi del Parco della Grottella, e ha interessato un’auto e un motociclo. Ad avere la peggio è stato il 17enne alla guida dello scooter che, dopo l’impatto, è caduto rovinosamente a terra. Il ragazzo, in seguito ad un primo soccorso sul posto da parte dei sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso per dinamica presso l’ospedale “V. Fazzi” di Lecce.

Un secondo incidente, invece, si è verificato lungo la SS274, nel territorio di Salve. Due auto coinvolte: una Fiat Multipla e una Dacia Sandero, sulla quale viaggiavano due persone originarie di Brindisi. A bordo del primo mezzo, invece, c’era una coppia di coniugi, originaria di Ruffano. Per la donna è stato necessario il trasferimento in ospedale, a causa delle ferite riportate. Le sue condizioni non sono gravi.

Ai carabinieri del Comando Compagnia di Gallipoli e ai colleghi di Tricase il compito di ricostruire le dinamiche dei due incidenti, ed accertare eventuali responsabilità.

