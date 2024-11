Lecce – Nasce “Lecce è Giovani” il festival dei giovani e delle arti che si svolgerà il 22 novembre in occasione della festa di Santa Cecilia patrona della musica l’amministrazione comunale ha voluto infatti creare un evento per dare modo ai leccesi di oggi e del futuro di esprimere la propria creatività. Un titolo ideato direttamente dal sindaco Adriana Poli Bortone che esprime al meglio l’idea di città che il primo cittadino vuole della sua Lecce. L’idea, come sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Maria Grabriella Margiotta, è quella di stagionalizzare gli appuntamenti cittadini cadenzandoli mensilmente a livello tematico.

