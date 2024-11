Carmiano (LE), i carabinieri incontrano gli studenti dello Zimbalo

Carmiano (LE) – Si è tenuto presso il Cineteatro Lumiere di Carmiano, l’incontro tra gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Carmiano e Magliano ed il Comandante provinciale di Lecce dei Carabinieri, il colonnello Donato D’Amato per testimoniare alle nuove generazioni l’importanza di una vita incentrata sulla legalità e sul rispetto del prossimo. Un momento storico che vede appunto sempre più giovanissimi protagonisti di fatti di cronaca e verso i quali, come sottolinea la dirigente Maria Grazia Rongo, la scuola deve fornire bastoncini di legalità per far crescere la loro pianta nella maniera più sana possibile.

