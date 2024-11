Mortale Tricase, migliorano condizioni del 28enne ferito

Migliorano le condizioni del 28enne originario del Bangladesh, gravemente ferito nella serata di domenica 10 novembre dopo essere stato travolto da una Volvo V40 sulla strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase, in provincia di Lecce.

Il tragico incidente è costato la vita al suo amico, un 22enne anche lui bengalese e richiedente asilo, che viaggiava su un monopattino al momento dell’impatto, mentre il 28enne era in sella a una bicicletta.

Alla guida dell’auto c’era Danilo Sciurti, 30 anni, arrestato per omicidio stradale dopo essere risultato positivo agli esami tossicologici, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’automobilista potrebbe non essersi accorto della presenza dei due giovani sulla carreggiata. La salma del 22enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione della procura, mentre i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. I documenti di guida e assicurativi del conducente sono risultati in regola, ma la sua patente è stata ritirata.

