Mortale a Tricase: automobilista arrestato per omicidio stradale

Tricase (Lecce) – Danilo Sciurti, 30enne di Specchia, è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver investito due giovani lungo la strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase. L’incidente, avvenuto nella serata di domenica 10 novembre, ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni originario del Bangladesh, che si trovava su un monopattino, e ha provocato gravi ferite all’amico connazionale di 28 anni che lo accompagnava in bicicletta. Alla guida di una Volvo ‘V40’, l’automobilista si è fermato per prestare soccorso. Dai test effettuati, è risultato positivo all’alcol e ai cannabinoidi. È stato posto agli arresti domiciliari. La vittima e il suo amico avevano avviato le procedure per ottenere asilo politico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author