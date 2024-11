Taurisano, inferno di fuoco: auto incendiate, una persona colta da malore

TAURISANO – Sono stati vissuti momenti di tensione all’alba di oggi in un comune del Salento. Evitate gravi conseguenze grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, giunti con due squadre a Taurisano alle prime ore del mattino per due distinti incendi che hanno coinvolto un totale di tre autovetture nel comune di Taurisano.

Il primo rogo alle 04:19, ha interessato due autovetture, una Fiat Panda e una Renault Clio, parcheggiate in via Sandro Pertini nel comune salentino, ad una distanza di circa 20 cm l’una dall’altra.

Poco dopo, alle 04:28, un secondo incendio ha coinvolto una Fiat Multipla parcheggiata in via Caracciolo sempre a Taurisano. Le fiamme si sono propagate fino al portone d’ingresso e al balcone del primo piano dell’abitazione adiacente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato ulteriori danni, messa in sicurezza l’area circostante. Sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Taurisano e il personale del 118 per prestare soccorso ad una persona colta da malore.

Avviate le indagini per accertare le cause che hanno provocato gli incendi.

