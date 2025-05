Trepuzzi: identificato uomo trovato senza vita: è un 56enne di Copertino

Il dramma si è consumato nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria. L’uomo, originario di Copertino, si sarebbe recato sul posto con l’intento di compiere il gesto estremo. Indagini in corso per chiarire i dettagli. Il tragico gesto si sarebbe consumato poco dopo il suo arrivo sul posto, raggiunto a bordo della propria auto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, notando l’auto in sosta e la presenza dell’uomo nei pressi dei binari in un orario insolito, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorsi, però, non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe lasciato una lettera di addio indirizzata alla figlia, nella quale spiegava le ragioni del gesto. Una missiva breve ma carica di dolore, che ha guidato gli investigatori nell’identificazione della vittima e nella ricostruzione delle sue ultime ore di vita.

Sotto choc la comunità di Copertino, dove il 56enne era conosciuto e stimato. Gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo, proseguendo gli accertamenti per escludere eventuali responsabilità di terzi, anche se l’ipotesi prevalente resta quella del suicidio volontario. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, la Polizia ferroviaria e i Carabinieri di competenza territoriale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts