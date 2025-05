Brindisi, lite tra rivali, poi l’investimento: s’indaga

BRINDISI – Prima picchia e minaccia con una pistola giocattolo un coetaneo davanti ad una scuola, poi finisce a sua volta in ospedale perché investito da un’auto. Pomeriggio complicato, quello di martedì 19 maggio, per un giovane di Brindisi che, dopo aver preso a pugni un suo conoscente, a sua volta finito in Pronto soccorso, ha dovuto lui stesso fare ricorso alle cure dei medici del Perrino perché vittima di un fortuito investimento, slegato dalla furiosa lite. La dinamica della vicenda è ancora al vaglio dei poliziotti della Questura che hanno raccolto la denuncia del ragazzo picchiato. Entrambi i giovani coinvolti sono comunque in condizioni di salute relativamente buone: non sono, insomma, in pericolo di vita. L’arma giocattolo è stata trovata e sequestrata dai poliziotti, che hanno ascoltato le versioni delle persone coinvolte.

