Napoli: incendio in b&b, muore turista salentina 28enne

NAPOLI – Tragedia nella notte a Napoli: una donna di 28 anni, originaria di Maglie (Lecce), è morta a causa di un incendio scoppiato al settimo piano di un bed and breakfast situato in Piazza Municipio. La ragazza era a Napoli per una vacanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del commissariato Decumani della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, con la Polizia Scientifica impegnata nei rilievi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma si ritiene probabile che il rogo sia stato causato da un corto circuito o dal malfunzionamento di un elettrodomestico.

La donna, ritrovata priva di vita dai soccorritori, potrebbe essere morta per asfissia, ma ulteriori accertamenti saranno necessari.

Oltre all’appartamento coinvolto direttamente dalle fiamme, il fumo ha interessato anche altre abitazioni dello stabile: il palazzo non ha riportato danni strutturali e non è stato evacuato, anche se diversi residenti sono scesi in strada per precauzione.

