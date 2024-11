Lecce: 29enne morto in casa per le esalazioni di un braciere

LECCE – Un uomo di 29 anni è stato trovato morto, nella mattinata di venerdì 29 novembre, nella sua abitazione in via Palma, a Lecce. La tragica scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno rinvenuto il corpo in una stanza attigua alla cucina, dove era presente un braciere acceso con della carbonella, probabilmente utilizzato per riscaldarsi.

Le prime ipotesi indicano che il decesso sia avvenuto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dal braciere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author