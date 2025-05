Salento, record ad Alessano: nasce il decimo figlio della famiglia Amico

La comunità di Alessano, nel cuore del Salento, saluta con gioia l’arrivo del decimo figlio della famiglia Amico. Il piccolo Achille è nato nel primo pomeriggio all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, con un peso di 3,5 chilogrammi. Mamma e neonato stanno bene e saranno presto dimessi per fare ritorno a casa.

Chiara, 40 anni, e Matteo Amico, 41, sono conosciuti in tutta la provincia di Lecce come la coppia dei record: con sette maschi e tre femmine, hanno quasi formato una squadra di calcio. Il primogenito, Mattia, ha 19 anni, mentre la penultima arrivata, Vittoria, ha compiuto un anno lo scorso marzo. È stato proprio dopo la nascita di quest’ultima che la madre ha scoperto di essere nuovamente incinta.

“Lo abbiamo chiamato Achille per il suo significato: un guerriero forte e coraggioso, come cerchiamo di essere noi ogni giorno”, racconta Matteo Amico sottolineando la determinazione della famiglia nel far fronte con entusiasmo a una realtà che oggi rappresenta un’eccezione, soprattutto nei piccoli comuni del Sud, dove la denatalità continua ad avanzare.

Con l’arrivo di Achille, la famiglia Amico diventa simbolo di vitalità e speranza, in un territorio che guarda con preoccupazione al futuro demografico ma che oggi può festeggiare una nuova nascita.

