Monopoli-Virtus Francavilla: trasferta vietata ai residenti in provincia di Brindisi

La Prefettura della Provincia di Bari, all’esito della riunione del Gos, in virtù degli aspetti inerenti i lavori di ristrutturazione e la temporanea interdizione del settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, ha ordinato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi in tutti i settori dello stadio Veneziani per la gara di campionato Monopoli-Virtus Francavilla in programma venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 20.45.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp