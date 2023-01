Monopoli: Pancaro, ‘Ai ragazzi non rimprovero nulla’

“Innanzitutto, vorrei dedicare un pensiero a Gianluca Vialli: la mia carriera è legata a un episodio importante che lo vede protagonista, perché ho esordito affrontando la sua Juventus. Custodisco gelosamente nella mia camera una foto che mi ritrae con lui in un duello. Un campione in campo, un modello fuori”.

”Per quanto riguarda la partita, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto la prestazione che dovevano. Nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla, anzi abbiamo creato 4/5 occasioni per segnare, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo, nonostante l’avvio micidiale del Crotone, la squadra non si è slegata, ha reagito cercando di pareggiarla fino alla fine. Dispiace perché quando giochi così con una squadra forte, qualcosa la devi portare a casa. Purtroppo, raccogliamo meno di quello che meritiamo, ma si vede che siamo in crescita. Però, dobbiamo essere più bravi nei dettagli, che alla fine fanno la differenza: alla prima disattenzione ci hanno punito”.

“Manzari? Sta diventando un calciatore importante, che può arrivare in Serie A. Purtroppo, ogni tanto commette errori di comportamento, che se non elimina potrebbero compromettere la sua carriera. Le potenzialità ci sono e noi puntiamo molto sul calciatore Manzari”.

“Nocchi? Non è stato convocato perché ha chiesto di essere ceduto. Personalmente, penso che Vettorel sia più forte ed è per questo che gioca, è una mia scelta tecnica”.

“Mercato? Cerchiamo un centrale difensivo, una alternativa a Drudi che ritengo un fuoriclasse per la categoria: per me è incedibile e spero rimanga con noi fino alla fine. Poi ci serve un attaccante“. Così Pippo Pancaro, allenatore del Monopoli, dopo il ko casalingo con il Crotone.

