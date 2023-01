Picerno: Longo, ‘Bravi i ragazzi a rimanere sempre in partita’

“Si sono affrontate due squadre che hanno cercato in tutti i modi di sopraffarsi. Alla fine, indipendentemente dal risultato, questa partita è stata uno spot per la Serie C. I ragazzi sono stati bravi a non disunirsi, a rimanere sempre in partita anche nei momenti di sofferenza. Abbiamo approcciato bene, affrontando con umiltà un Foggia sulla carta superiore: con i ragazzi, però, ci siamo sempre detti che se uno è più forte lo deve dimostrare sul campo. Questi risultati sono figli di una lettura della società, che mi ha lasciato lavorare anche quando le cose non andavano bene. Non mi nascondo, non sono un falso umile, ma il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza quanto prima: una volta ottenuta cercheremo di inseguire le nostre ambizioni”. Così Emilio Longo, tecnico del Picerno, dopo il successo in rimonta allo Zaccheria di Foggia.

