Taranto: Capuano contro l’arbitro, ‘Rigore abominevole’

“Avevamo preparato perfettamente la partita e perdere per un rigore abominevole e inventato mi dà fastidio. Tuttavia, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra perché un’altra compagine avrebbe subìto un’imbarcata nei primi minuti. Noi, invece, siamo sempre rimasti in partita senza modificare i princìpi o i segmenti tattici. Quando affronti il Catanzaro occorre fare densità per non dare ampiezza ai braccetti e lo abbiamo fatto. Abbiamo sempre raddoppiato Iemmello, e Vannucchi non ha fatto una parata. Mi sono complimentato con i ragazzi, li ho visti incazzati (testuale, ndr), ma voglio congratularmi anche con i nostri avversari. Nella ripresa ho inserito due punte e ci siamo scoperti in maniera intelligente. In quella situazione, la squadra calabrese ha dimostrato di avere i migliori centrali nell’1vs1”.

VIVARINI: ‘ABBIAMO DOMINATO, RIGORE NETTISSIMO”

“Abbiamo avuto il 70/80% del possesso palla, abbiamo dominato ma il Taranto ha disputato una grandissima partita in fase difensiva. I ragazzi hanno interpretato la partita alla grande e abbiamo effettuato una prestazione superlativa. Per vedere partite spettacolari occorre che entrambe le squadre giochino a calcio. In questa occasione, una squadra ha superato la metà campo con qualche lancio lungo e alcune punizioni. Venivamo dalla sosta natalizia e serviva giocare in spazi stretti, ma per noi era importante vincere una partita non facile. Il rigore? Era nettissimo e ce ne mancano altri tre o quattro in altre gare. L’espulsione? Il quarto uomo non è stato all’altezza, mi sono lamentato per ammonizioni inesistenti e mi ha espulso. Ci vuole rispetto per il Catanzaro, ho detto una sola parola mentre altri hanno fatto uno show per tutta la partita. Abbiamo gestito il match, i rossoblù attendevano un nostro errore. Siamo stati bravi nelle preventive e nell’evitare ripartenze. Non possiamo sbagliare nessuna partita, dobbiamo restare concentrati”.

Condividi su...

Linkedin email