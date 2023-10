Monopoli-Foggia, Cudini: “Raccolto un punto comunque importante”

Mister Cudini analizza così il pareggio del Foggia contro il Monopoli: “Siamo andato meglio rispetto alle altre volte in avanti. Oggi siamo partiti bene e quando siamo andati sotto abbiamo avuto forza e capacità di reagire. Nel secondo tempo gli episodi hanno penalizzato tutto e si è tornati in bilico. Ma abbiamo affrontato una buona squadra, il Monopoli ha fatto vedere valori importanti”.

E ancora: “Nell’arco della partita l’aspetto psicologico può influire. Fuori casa in particolare non è semplice. Ad un certo punto il Monopoli ci ha datto anche abbassare un po’. Ma più di quanto fatto oggi era impossibile fare. Spero per le prossime partite di recuperare quanti più calciatori possibili. Rizzo e Garattoni in difesa sono pedine molto importanti per questa squadra. Rimane un punto importante quello raccolto”.